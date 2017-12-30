المديرة العامة لليونسكو تأسف لانسحاب إسرائيل من المنظمة فى ديسمبر 2018





باريس أ ش أ

قالت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة "اليونسكو"، أودرى أزولاى ، أنها تلقت، الجمعة، الإبلاغ الرسمى من الحكومة الإسرائيلية بشأن انسحابها من المنظمة، اعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر 2018 ، وفقاً للقرار الذى اتخذ بتاريخ 12 أكتوبر 2017 بهذا الشأن.

وأكدت المديرة العامة -فى بيان - " أننى أشعر بأسف عميق لذلك ، اقتناعاً بأنه يمكن للدول من داخل اليونسكو، وليس من خارجها، العمل على أفضل وجه للمساهمة فى حل النازعات المتعلقة فى مجالات اختصاص المنظمة".

وتابعت:"أنه فى ظلّ الخلافات التى قد تنشأ بين الدول الأعضاء، وتؤدى إلى تصويتات تتحمل الدول الأعضاء مسؤوليتها ، فإن الإبقاء على الالتزام الكامل بأعمال اليونسكو يسمح بمواصلة الحوار والتعاون والشراكات، التى تعدّ ضرورية اليوم أكثر من أى وقت مضى من أجل تعزيز هذه التعهدات التى التزمت ببذل كل الجهود اللازمة لتحقيقها منذ أن توليت منصبي".

يذكر أن "اليونسكو" ملتزمة بالدفاع عن حرية التعبير، ودرء العنصرية بجميع أشكالها، وهى واحدة من المنظمات الأكثر نشاطا فى مجال الحوار بين الثقافات وفى مكافحة التطرف العنيف والمحافظة على التراث المتضرر على وجه الخصوص جرّاء الدمار الذى تقترفه المنظمات الإرهابية.