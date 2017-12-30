القوى العاملة: بدء صرف مستحقات المصريين بمجموعة بن لادن بالسعودية.. غدا

أعلنت وزارة القوى العاملة أن مجموعة شركات بن لادن ، بالمملكة العربية السعودية، تبدأ غدا الأحد، صرف المستحقات المتأخرة لجميع العاملين لديها بما فى ذلك العمالة المصرية، بموجب شيكات بنكية.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنه تلقى تقريرا مهما عبر مكتب التمثيل العمالى، التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، بالسعودية يؤكد ذلك ، مشيرا إلى أن الملحق العمالى بجدة الدكتور وحيد غازى أرسل للوزارة كشوف من سيشملهم الصرف فى الدفعة الأولى وهم 284 عاملا مصريا، من غدا الأحد إلى الخميس المقبل.

ونوه إلى أن مجموعة بن لادن أكدت أنه على جميع الموظفين الذين لديهم قضايا فى مكتب العمل بسبب هذه المستحقات، عليهم مراجعة مكتب العمل ، واحضار تنازل عن القضية المقدمة ضد شركة بن لادن ليتم تسليمهم شيكات مستحقات نهاية الخدمة .

وكان الوزير، قد أصدر توجيهات لكل من المستشار والملحق العمالى التابعين للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بمتابعة المستحقات المالية للعاملين المصريين بمجموعة بن لادن أولا بأول في إطار الحفاظ على حقوقهم وحمايتها.