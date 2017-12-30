video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2017 03:49 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: بدء صرف مستحقات المصريين بمجموعة بن لادن بالسعودية.. غدا

السبت، 30 ديسمبر 2017 09:58 ص
القوى العاملة: بدء صرف مستحقات المصريين بمجموعة بن لادن بالسعودية.. غدا محمد سعفان وزير القوى العاملة


محمود راغب
إضافة تعليق

 أعلنت وزارة القوى العاملة أن مجموعة شركات بن لادن ، بالمملكة العربية السعودية، تبدأ غدا الأحد، صرف المستحقات المتأخرة لجميع العاملين لديها بما فى ذلك العمالة المصرية، بموجب شيكات بنكية.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنه تلقى تقريرا مهما عبر مكتب التمثيل العمالى، التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، بالسعودية يؤكد ذلك ، مشيرا إلى أن  الملحق العمالى بجدة الدكتور وحيد غازى أرسل للوزارة كشوف من سيشملهم الصرف فى الدفعة الأولى وهم 284 عاملا مصريا، من غدا الأحد إلى الخميس المقبل.

ونوه إلى أن مجموعة بن لادن أكدت أنه على جميع الموظفين الذين لديهم قضايا فى مكتب العمل بسبب هذه المستحقات، عليهم مراجعة مكتب العمل ، واحضار تنازل عن القضية المقدمة ضد شركة بن لادن ليتم تسليمهم شيكات مستحقات نهاية الخدمة .

وكان الوزير، قد أصدر توجيهات لكل من المستشار والملحق العمالى  التابعين للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بمتابعة المستحقات المالية للعاملين المصريين بمجموعة بن لادن أولا بأول في إطار الحفاظ على حقوقهم وحمايتها. 

 
 
IMG-20171228-WA0010
IMG-20171228-WA0010

IMG-20171228-WA0011
IMG-20171228-WA0011

IMG-20171228-WA0013
IMG-20171228-WA0013

IMG-20171228-WA0014
IMG-20171228-WA0014

IMG-20171228-WA0015
IMG-20171228-WA0015

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير القوى العاملة يفتتح الدورة التدريبية لمبادرة مصر أمانة بين إيديك غدا

اليوم ..وزير القوى العاملة يفتتح ندوة مبادرة "مصر أمانة بين أيديك" بالغربية

صرف مستحقات

مستحقات المصريين

مجموعة بن لادن بالسعودية



لا تفوتك
مميش: قناة السويس تسجل أرقاما قياسية خلال هذا الأسبوع بعبور 293 سفينة

مميش: قناة السويس تسجل أرقاما قياسية خلال هذا الأسبوع بعبور 293 سفينة

كل ما تريد معرفته عن إنشاء صندوق زراعة الأعضاء لغير القادرين × 10 معلومات

كل ما تريد معرفته عن إنشاء صندوق زراعة الأعضاء لغير القادرين × 10 معلومات

بعد 6 سنوات من القتال.. هل يفتح 2018 باب"الخروج الطوعى" لـ"بشار الأسد"؟..حسم الحرب ضد داعش ويواصل ملاحقة"فلول الإرهاب"..5 مفاوضات تسوية تعجز عن المساس بـ"مقعد الرئيس".. و3 سيناريوهات تحسم مستقبل السلطة بسوريا

بعد 6 سنوات من القتال.. هل يفتح 2018 باب"الخروج الطوعى" لـ"بشار الأسد"؟..حسم الحرب ضد داعش ويواصل ملاحقة"فلول الإرهاب"..5 مفاوضات تسوية تعجز عن المساس بـ"مقعد الرئيس".. و3 سيناريوهات تحسم مستقبل السلطة بسوريا

الزمالك يواجه الأسيوطى للمرة الثالثة فى تاريخه.. الأبيض يحاول الهروب من شبح ضياع الدورى.. مجدى ينتظر ظهوره الأول.. نيبوشا يسعى لتثبيت أقدامه لدى الجماهير والإدارة البيضاء.. وأزمة لأبناء الصعيد بسبب "عنتر"

الزمالك يواجه الأسيوطى للمرة الثالثة فى تاريخه.. الأبيض يحاول الهروب من شبح ضياع الدورى.. مجدى ينتظر ظهوره الأول.. نيبوشا يسعى لتثبيت أقدامه لدى الجماهير والإدارة البيضاء.. وأزمة لأبناء الصعيد بسبب "عنتر"

عشان العناية بالبشرة تبدأ من تحديد نوعها اعرفى الخطوات لو جافة أو دهنية

عشان العناية بالبشرة تبدأ من تحديد نوعها اعرفى الخطوات لو جافة أو دهنية

الأهلي يواجه أتلتيكو مدريد ببرج العرب فى "ليلة السلام"

الأهلي يواجه أتلتيكو مدريد ببرج العرب فى "ليلة السلام"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة