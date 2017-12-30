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القوات المسلحة ترسل برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الجديد

السبت، 30 ديسمبر 2017 12:19 م
القوات المسلحة ترسل برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع


كتب زكى القاضى
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بعث الفريق أول صدقى صبحى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة حلول العام الميلادى الجديد 2018م .

 

وجاء فيها: الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهاني بحلول العام الميلادي الجديد داعياً الله أن يشملكم بموفور الصحة ومتمنياً لكم التوفيق في مسؤلياتكم الكبار وأن تقودوا مسيرة الوطن نحو الغد الأفضل.

 

وأود أن أعرب لكم عن اعتزاز القوات المسلحة بالإنجازات التي تحققت للوطن على صعيد التنمية والتعمير وعودة الأمن والاستقرار لربوعه منذ أن توليتم مسؤولياتكم رئيساً للجمهورية.

 

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بحلول العام الميلادي الجديد يؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم لمسيرة الوطن حماةً له ولشعبه ويؤكدون عزمهم على الوفاء بمسؤولياتهم ومهامهم بكل الثقة والقدرة على مواجهة التحديات والدفاع عن مصر أرضاً وشعباً واضعين مصر ومصالحها الوطنية والقومية فوق كل اعتبار.

 

وفقكم الله وسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها..،

 

وكل عام وسيادتكم بخير.،

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.،

 

كما بعث الفريق  محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة ممثالة لرئيس الجمهورية  بهذه المناسبة .

 

 

 

 


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