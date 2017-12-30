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السبت، 30 ديسمبر 2017 06:50 م
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القوات العراقية تنفذ حملة دهم لملاحقة تجار السلاح شرقى بغداد

السبت، 30 ديسمبر 2017 04:59 م
القوات العراقية تنفذ حملة دهم لملاحقة تجار السلاح شرقى بغداد القوات العراقية


بغداد (أ ش أ)
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نفذت القوات الأمنية العراقية، اليوم السبت، حملة دهم وتفتيش على تجار الأسلحة فى سوق مريدى شرقى بغداد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر أمنى قوله "إنه بمساندة الطيران الجوى قامت القوات الأمنية بتنفيذ حملة تفتيش فى سوق مريدى على تجار الأسلحة، وأن القوات قامت بقطع الشوارع القريبة من سوق مريدى". 


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