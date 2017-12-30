القوات العراقية تنفذ حملة دهم لملاحقة تجار السلاح شرقى بغداد

القوات العراقية تنفذ حملة دهم لملاحقة تجار السلاح شرقى بغدادالسبت، 30 ديسمبر 2017 04:59 م
القوات العراقية
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق
نفذت القوات الأمنية العراقية، اليوم السبت، حملة دهم وتفتيش على تجار الأسلحة فى سوق مريدى شرقى بغداد.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر أمنى قوله "إنه بمساندة الطيران الجوى قامت القوات الأمنية بتنفيذ حملة تفتيش فى سوق مريدى على تجار الأسلحة، وأن القوات قامت بقطع الشوارع القريبة من سوق مريدى".
إضافة تعليق
صور.. "أبطال 2017 السبعة".. صلاح "بطل فوق العادة".. محمد إيهاب وسارة سمير "شالوا أحلام الملايين ولم يخذلوهم".. فريدة عثمان "السمكة الذهبية".. ونور الشربينى نجمة الإسكواش.. وكوبر يحقق حلم المونديال
"مصر العصية على الفتنة".. نواب: حادث كنيسة مارمينا كشف إرادة ووحدة الشعب والداخلية قللت الخسائر.. المصريون سيشاركون إخوانهم الاحتفالات داخل الكنائس.. وضاحى خلفان يتهم قطر بمواصلة دعم إرهاب الإخوان
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة