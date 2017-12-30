القبض على عاطل لاتهامه بسرقة الشقق السكنية بمنطقة دار السلام





كتب: محمد أبو ضيف

ألقت قوات الأمن بالقاهرة القبض على عاطل، لاتهامه بسرقة الشقق بمنطقة دار السلام، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وردت معلومات لضباط المباحث بقسم شرطة دار السلام أن محمود. ع."عاطل" يزاول نشاطا في مجال السرقات من داخل المساكن، وأنه وراء ارتكاب العديد من الوقائع.

وعلى الفور تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب حادثى سرقة، وسرقة شاشة كمبيوتر، وجهاز تليفزيون، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.