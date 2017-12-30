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القبض على عاطل بتهمة فرض إتاوات على السائقين بموقف الزاوية الحمراء

السبت، 30 ديسمبر 2017 02:57 م
القبض على عاطل بتهمة فرض إتاوات على السائقين بموقف الزاوية الحمراء المتهم


كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة القبض على "حسام.ر" 25 سنة عاطل؛ لاتهامه بفرض اتاوات على قائدى السيارات الأجرة بموقف سرفيس خط الزاوية، وتحصيله منهم مبالغ إضافية على الرسوم الحددة من قبل محافظة القاهرة دون وجه حق.

 

تلقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها قيام المتهم بفرض إتاوات على قائدي السيارات الأجرة بموقف سرفيس خط الزاوية ـ الخصوص  الكائن شارع بور سعيد دائرة قسم شرطة حدائق القبة وتحصله منهم على مبالغ مالية إضافية على الرسوم المحددة من قبل محافظة القاهرة " كارته " بدون وجه حق.

 

وبالتحرى تبين صحة الواقعة وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها أسفرت إحداها عن ضبطه حال قيامه بتحصيل مبلغ 5 جنيهات من كل سيارة أجرة داخل الموقف بدون وجه حق، وعثر بحوزته على مبلغ مالي 20 جنية،  بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه وان المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، واحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة للنيابة التى باشرت التحقيق.


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