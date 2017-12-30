القبض على عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بحدائق القبة والأميرية





كتب إبراهيم أحمد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته كمية من نبات الحشيش المخدر، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات مفادها قيام "إبراهيم.ج"36 عاطل و( مسجل خطر) سرقات عامة تحت رقم 3035 فئة " ب " والسابق اتهامه في عدد 10 قضايا أخرهم 8684 لسنة 2015م الزاوية الحمراء " مخدرات يزاول نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة قسم شرطة حدائق القبة مكاناً لتجارته الغير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وبحوزته، كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.250 كيلو جرام 0و مبلغ مالي 450 جنيه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "شريف.س"37 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة حدائق القبة والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا أخرهم 4394 لسنة 2012م الحدائق " مخدرات "، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 218524 لسنة 2015م دار السلام "جنحه مباشرة " والمقضي فيها بالحبس سنة بجلسة 21/12/2015م.

تم القبض على المتهم أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الأميرية وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 200 جرام، ومبلغ مالي 185 جنيها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.