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القبض على صاحب محل بعد ضبط مستحضرات تجميل مجهولة بحوزته فى الجيزة

السبت، 30 ديسمبر 2017 03:00 ص
القبض على صاحب محل بعد ضبط مستحضرات تجميل مجهولة بحوزته فى الجيزة مستحضرات تجميل - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة من ضبط محل غير مرخص، يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر فى العمرانية وحررت محضرا بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب محل غير مرخص، بحيازة وتجهيز كميات كبيرة من المستحضرات التجميل "مستحضرات تجميل وعطور" والخالية من أي مستندات تفيد مشروعية حيازتها، ومقلدة لماركات شهيرة مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه، وتمكنت من ضبط صاحب المحل وبحوزته 750 عبوة  مستحضرات تجميل مغشوشة ، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 


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