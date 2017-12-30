المتهم والسيارة المضبوطة
كتب: محمد أبو ضيف
إضافة تعليق
ألقت قوات الأمن بالقاهرة القبض على سائق، لاتهامه بسرقة سيارة بمدينة بدر، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
البداية كانت أثناء قيام ضباط المباحث بقسم شرطة بدر بفحص قاطني الشقق المفروشة بمنطقة مساكن صبحى حسين بمدينة بدر، حيث تمكنوا من ضبط محمد. ع. سائق وبحوزته السيارة رقم هـ م 1952 ماركة سوزوكي فان حمراء اللون والمبلغ بسرقتها.
وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة بقصد العمل عليها واستخدامها في تحميل الركاب بالأجر، حرر محضر بالوقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
إضافة تعليق
صور.. "أبطال 2017 السبعة".. صلاح "بطل فوق العادة".. محمد إيهاب وسارة سمير "شالوا أحلام الملايين ولم يخذلوهم".. فريدة عثمان "السمكة الذهبية".. ونور الشربينى نجمة الإسكواش.. وكوبر يحقق حلم المونديال
"مصر العصية على الفتنة".. نواب: حادث كنيسة مارمينا كشف إرادة ووحدة الشعب والداخلية قللت الخسائر.. المصريون سيشاركون إخوانهم الاحتفالات داخل الكنائس.. وضاحى خلفان يتهم قطر بمواصلة دعم إرهاب الإخوان
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة