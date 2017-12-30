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القبض على سائق لاتهامه بسرقة سيارة بمدينة بدر

السبت، 30 ديسمبر 2017 03:27 م
القبض على سائق لاتهامه بسرقة سيارة بمدينة بدر المتهم والسيارة المضبوطة


كتب: محمد أبو ضيف
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ألقت قوات الأمن بالقاهرة القبض على سائق، لاتهامه بسرقة سيارة بمدينة بدر، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
 
البداية كانت أثناء قيام ضباط المباحث بقسم شرطة بدر بفحص قاطني الشقق المفروشة بمنطقة مساكن صبحى حسين بمدينة بدر، حيث تمكنوا من ضبط محمد. ع. سائق وبحوزته السيارة رقم هـ م 1952 ماركة سوزوكي فان حمراء اللون والمبلغ بسرقتها.
 
وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة بقصد العمل عليها واستخدامها في تحميل الركاب بالأجر، حرر محضر بالوقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
 

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