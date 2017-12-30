القبض على ربة منزل عقب سرقتها محل ملابس ببولاق أبو العلا





كتب محمد أبو ضيف

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، القبض على ربة منزل، لاتهامها بسرقة ملابس من المحال بمنطقة بولاق أبو العلا، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقة كمية من جواكت الأطفال من داخل محل ملابس أطفال بشارع بولاق الجديد، وسرقة كمية من الجواكت الرجالي من داخل محل ملابس رجالي بشارع بولاق الجديد، بأسلوب ( المغافلة ).

وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماها بالسرقة، وقررا أنهما كان فى سبيلهما لتحرير محاضر بواقعتى السرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وأحالها اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيقات.