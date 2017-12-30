القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات فى القطامية





كتب إبراهيم أحمد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء خالد عبد العال مدير الأمن، القبض على كلاً من "محمود.ن" 16 سنة عاطل، و"عمرو.م" 24 سنة عاطل؛ لاتهامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكبوت"، بمنطقة القطامية.

وبمواجهة المتهمين بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أقرا بصحتها واعترفا بارتكاب عدد 5 حوادث سرقة بطاريات من داخل السيارات، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، والسابق اتهامه فى عدد 4 قضايا أخرهم 1007م لسنة 2011م أسيوط "مخدرات"، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.