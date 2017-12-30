"الغرف السياحية" تتلقى طلبات التنازل والطعون لانتخابات المجالس ومندوبيها غدا





كتبت ميرفت رشاد

أعلنت الغرف السياحية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، عن فتح باب تلقى طلبات التنازل عن الترشح وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجالس إدارات الغرف ومندوبيها لدى الاتحاد، وكذلك التظلمات من المستبعدين خلال يومى 31 ديسمبر الجارى و1 يناير المقبل.

ومن المقرر أن تبت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار أحمد المهدى المستشار القانونى لوزير السياحة، فى الطعون والتظلمات وتعلن لجنة فحص الطعون الكشف النهائى للمرشحين يوم 4 يناير 2018.

يذكر أن لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، برئاسة نادر الببلاوى، أعلنت إلزام الشركات بإخطار وزارة السياحة رسميا بالممثل القانونى للشركة للإدلاء بصوته فى انتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة ومندوبى الغرفة لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية والمزمع انعقادها يوم 15 يناير المقبل، قبل موعد إجراء الانتخابات فى موعد أقصاه يوم 8 يناير 2018.

وطالبت اللجنة فى الإخطار المرسل لأعضائها وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه، من الشركات التوجه لوزارة السياحة بخطاب رسمى من الشركة، مرفق به صورة شخصية للممثل القانونى الذى له حق الإدلاء بالصوت حيث سيتم إصدار بطاقة انتخابية يسمح بموجبها بالتصويت فى الانتخابات، وشددت اللجنة على عدم السماح لأى شخص بالمشاركة فى العملية الانتخابية للإدلاء بالصوت إلا بموجب البطاقة الانتخابية .