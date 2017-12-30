العثور على 25 طنا من النفايات السامة قرب بلغراد





أ ف ب

أعلن رئيس بلدية أحدى ضواحى بلغراد السبت، فتح تحقيق واسع بعد العثور على 25 طنا من النفايات السامة مرمية فى أحد الحقول.

وقال ميروسلاف تشوكوفيتش للتلفزيون الرسمى "ليس ذلك سوى بداية عملية كبرى ستجرى فى منطقتنا وفى صربيا".

وأضاف رئيس البلدية "سنتفقد كل المواقع التى يمكن أن تحتوى على نفايات سامة". فيما أعلنت وزارة البيئة الجمعة العثور على النفايات المرمية، والتحاليل جارية لتحديد ما إذا كانت التربة المحيطة بها قد تلوثت.