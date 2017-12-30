الشرطة الروسية تعتقل منفذ هجوم سان بطرسبرج

الشرطة الروسية تعتقل منفذ هجوم سان بطرسبرجالسبت، 30 ديسمبر 2017 05:13 م
الشرطة الروسية - أرشيفية
أ ف ب
إضافة تعليق
أعلنت السلطات الروسية، اعتقال منفذ الاعتداء فى سان بطرسبرج ومدبره.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن جهاز الأمن الروسى (إف.إس.بي) قوله اليوم السبت إنه تم اعتقال الشخص الذى دبر ونفذ تفجيرا أدى إلى إصابة 13 شخصا فى متجر بمدينة سان بطرسبرج الأسبوع الماضي.
وفى وقت سباق، أعلن تنظيم داعش الإرهابى تبنيه الهجوم الذى وقع على مركز تجارى فى سان بطرسبرج بروسيا.
وأعلنت نائبة حاكم مدينة "سان بطرسبرج" الروسية آنا ميتيانينا، الجمعة، ارتفاع حصيلة المصابين جراء انفجار قنبلة بدائية فى متجر بالمدينة أول أمس الأربعاء إلى 18 شخصا.
وقال مسؤولون حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم"، إن هناك 8 أشخاص ما زالوا يتلقون العلاج فى المستشفى، فيما وصف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الحادث بأنه عمل إرهابي.
إضافة تعليق
"التموين": استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد لأول مرة من أى مكتب تموين بالمحافظة.. نقل قاعدة بيانات المستفيدين من الشركات للوزاة لمنع التلاعب.. وتحميل الشركات قيمة الدعم حال التأخر فى إصدار البطاقات
5 أهداف للأهلى فى موقعة "اللعب مع الكبار" أمام أتلتيكو مدريد الليلة.. استعادة التألق أمام عمالقة أوروبا.. اختبار بدلاء الفريق.. تحسين صورة البدرى.. خطوة على طريق عودة الجماهير.. واستعداد جيد للقمة والسوبر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة