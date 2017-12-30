الشرطة الروسية تعتقل منفذ هجوم سان بطرسبرج





أ ف ب

أعلنت السلطات الروسية، اعتقال منفذ الاعتداء فى سان بطرسبرج ومدبره.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن جهاز الأمن الروسى (إف.إس.بي) قوله اليوم السبت إنه تم اعتقال الشخص الذى دبر ونفذ تفجيرا أدى إلى إصابة 13 شخصا فى متجر بمدينة سان بطرسبرج الأسبوع الماضي.

وفى وقت سباق، أعلن تنظيم داعش الإرهابى تبنيه الهجوم الذى وقع على مركز تجارى فى سان بطرسبرج بروسيا.

وأعلنت نائبة حاكم مدينة "سان بطرسبرج" الروسية آنا ميتيانينا، الجمعة، ارتفاع حصيلة المصابين جراء انفجار قنبلة بدائية فى متجر بالمدينة أول أمس الأربعاء إلى 18 شخصا.

وقال مسؤولون حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم"، إن هناك 8 أشخاص ما زالوا يتلقون العلاج فى المستشفى، فيما وصف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الحادث بأنه عمل إرهابي.