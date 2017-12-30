الشرطة الأوكرانية: احتجاز الرهائن شرق أوكرانيا بهدف سرقة مكتب البريد

الشرطة الأوكرانية: احتجاز الرهائن شرق أوكرانيا بهدف سرقة مكتب البريدالسبت، 30 ديسمبر 2017 05:01 م
الشرطة الأوكرانية فى مكان الاحتجاز
كتب مؤمن مختار
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أعلنت الشرطة الأوكرانية أن محتجز الرهائن فى مدينة خاركوف شرق اوكرانيا فى مكتب بريد أوكرانيا التابع للحكومة هدفه السرقة.
وكانت قد قالت وكالة "نوفستى" أوكرانيا أن رجلا ملثما قام باحتجاز 11 رهينة، فى مكتب بريد شرق أوكرانيا، حيث يمتلك قنابل جاهزة للاستخدام وتقوم الحكومة بتطويق المنطقة.
وكما ذكرت تقارير برافدا الأوكرانية إلى أن رجال الشرطة، و20 سيارة شرطة دورية، ورجال الاطفاء، وسيارات الاسعاف، تطوق المكان بالكامل، بالإضافة إلى حظر حركة المرور فى المنطقة.
تغريدة الشرطة الأوكرانية
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