السماح بدخول دبلوماسى كندى من مطار الغردقة دون تأشيرة دخول لأسباب إنسانية

قررت سلطات مطار الغردقة الدولي السماح بدخول راندى جوسى الموظف الإدارى بقنصلية كندا فى مدينة دوسلدورف الذى وصل على رحلة طيران عارض (شارتر) لقضاء عطلة رأس السنة دون تاشيرة دخول مسبقة كما تقضى قواعد المعاملة بالمثل وذلك لوصوله بصحبة زوجته وأطفاله الثلاثة.

وكانت سلطات المطار قد أجرت اتصالا بالسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للمراسم الذى أحال الأمر لقيادات الوزارة حيث تقرر السماح للدبلوماسى الكندى بالدخول لاصطحابه أطفاله.