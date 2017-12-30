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السكة الحديد تدفع اليوم بقطارين بتذاكر مخفضة لنقل مشجعى الأهلى وأتليتكو مدريد

السبت، 30 ديسمبر 2017 12:15 ص
السكة الحديد تدفع اليوم بقطارين بتذاكر مخفضة لنقل مشجعى الأهلى وأتليتكو مدريد محطة مصر - صورة أرشيفية


كتب رضا حبيشى
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تدفع هيئة السكة الحديد اليوم السبت، بقطارين من القاهرة إلى مدينة الإسكندرية والعكس، لنقل مشجعى كرم القدم لحضور المباراة الودية بين فريقى الأهلى وأتليتكو مدريد الإسبانى، التى سوف تقام على ملعب استاد مدينة برج العرب الجديدة مساءً.

 

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل قطارين درجة ثانية مميزة، أحدهما فى رحلة الذهاب من القاهرة والآخر فى رحلة العودة من الإسكندرية، لنقل مشجعى المباراة التى سوف تقام تحت شعار "السلام ضد الإرهاب" بين فريقى الأهلى ونادى أتليتكو مدريد الإسبانى .

 

ويتحرك قطار الذهاب من محطة القاهرة صباح اليوم الساعة 9.30، ويقف بمحطات (بنها/ طنطا/ دمنهور/ سيدى جابر/ الإسكندرية)، وقطار العودة يتحرك من الإسكندرية الساعة 22.10 مساء بعد انتهاء المباراة ويقف بنفس محطات الذهاب، وسعر التذكرة موحد بمبلغ 25 جنيهًا شاملاً رحلتى الذهاب والعودة من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس.


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