الرئيس الأمريكى: العالم بأسره يدرك أن شعب إيران الطيب يريد التغيير

الرئيس الأمريكى: العالم بأسره يدرك أن شعب إيران الطيب يريد التغييرالسبت، 30 ديسمبر 2017 09:30 م
الرئيس الامريكى دونالد ترامب
كتب أحمد سامح
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عبر حسابه الرسمى على تويتر، إن العالم بأسره يدرك بأن شعب إيران الطيب يريد التغيير - بحسب تعبيره، مضيفًا أن الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد وسيأتى اليوم عندما يواجه الشعب الإيرانى خياراته.
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عدد الردود 0
بواسطة:
شاهد على العصر
كم انت ضعيف يا سيد ترامب !!!!!
الان فقط تأكدت انكم كتلة واحدة و الصراع بينكم و بين اسرائيل حقيقى...انت تلعب فى فترة السنتين المتبقيتين حتى 2020...تريدون ازاحة اليهود من المشهد..انتم تعتقدون ان تشجيع المظاهرات فى ايران سوف يضغط على حماس لاسقاط حكومة نتياهو...لذا امام حماس تحدى كبيررررر : كيف تجعل الموت يأتى لنتياهو من كل مكان و لا يموت ؟؟؟!!!!