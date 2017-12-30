الرئيس الأمريكى: العالم بأسره يدرك أن شعب إيران الطيب يريد التغيير





كتب أحمد سامح

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عبر حسابه الرسمى على تويتر، إن العالم بأسره يدرك بأن شعب إيران الطيب يريد التغيير - بحسب تعبيره، مضيفًا أن الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد وسيأتى اليوم عندما يواجه الشعب الإيرانى خياراته.