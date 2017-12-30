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الذهب يصعد فوق 640 جنيها للجرام لأول مرة منذ 30 يوما

السبت، 30 ديسمبر 2017 12:34 م
الذهب يصعد فوق 640 جنيها للجرام لأول مرة منذ 30 يوما الذهب - صورة ارشيفية


كتب – إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم السبت، بقيمة 1.5 جنيه " جنيه ونصف" ليعاود عيار 21 الصعود فوق 640 جنيه للجرام لأول مرة منذ 30 يوما، وسجل عيار 21 مبلغ 640.5 جينه فى سوق الصاغة.

 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 21 : 640.5 جنيه

عيار 18: 549 جنيه

عيار 24: 723 جنيه

الجنيه الذهب :5124 جنيه

الأوقية: 1305 دولار

 

وتجرى شعبة المعادن الثمينة فى غرفة القاهرة التجارية، إحصاءها السنوى حول حجم مبيعات 2017 ومعدلات الاقبال على الأعيرة المختلفة، على أن يتم الإعلان عن ذلك فى وقت لاحق.

وقال إيهاب واصف، عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة بغرفة القاهرة التجارية، إن 2017 قد يكون العام الأفضل لأداء أسواق الذهب منذ 2010 من حيث المبيعات، رغم حالة الركود القصوى التى يشهدها السوق فى الربع الأخير من السنة.

وأشار "واصف"، فى تصريحات صحفية أمس الجمعة، إلى أن الشعبة تجرى حاليا مقارنة بين أداء سوق الصاغة المصرى خلال 2017 و2013، والأخير شهد رواجا كبيرًا بعد نجاح ثورة 30 يونيو، متابعا: "الذهب يتخطى نقطة المقاومة، وهى 1300 دولار للأوقية، وهذه النقطة الأعلى فى 5 أسابيع".

 


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