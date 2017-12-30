الديوان الملكى الأردنى: ملاحقات قانونية لمن يسئ بحق الأسرة الهاشمية





وكالات

أصدر الديوان الملكى فى الأردن بيانا، السبت، بسبب ما تناقلت وسائل إعلان عن أمراء فى العائلة الملكية.

وقال الديوان المكي في بيان: "تناقلت بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعى إشاعات وادعاءات باطلة ملفقة ومغرضة تشيع لأكاذيب تسيء إلى أصحاب السمو الملكى الأمراء فيصل بن الحسين وعلى بن الحسين وطلال بن محمد".

وأكد الديوان الملكي أنه سيقوم بالملاحقة القانونية لكل من يسيء أو ينشر الأكاذيب، والمزاعم الباطلة بحق الأمراء والأسرة الهاشمية، حيث أن ما نشر من أخبار مختلقة أخيرا يهدف إلى الإساءة إلى الأردن والنيل من مؤسساته.

وكان العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى قد وجه إلي الأمراء الشكر بعد إحالتهم للتقاعد من القوات المسلحة الأردنية.