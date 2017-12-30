الخارجية الليبية تشيد بانتهاء العمليات العسكرية فى بنغازى والانتصار على الإرهاب





البيضاء أ ش أ

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولى، بالحكومة الليبية المؤقتة، بيانا بمناسبة الإعلان عن تحرير منطقة (إخريبيش) آخر معاقل الجماعات الإرهابية فى مدينة بنغازى.

وقالت الوزارة - فى بيان صحفى الجمعة، وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أنها "تشارك الشعب الليبى الأبى انتصاراته واجتثاث شأفة الإرهابيين بانتهاء العمليات العسكرية فى بنغازى بمنطقة (إخريبيش) ثأرا لأبناء الشعب الليبى من كافة المدن والقرى التى اكتوت بلعنة تلك الجماعات المارقة عن قيم ديننا الحنيف وأعراف وتقاليد مجتمعنا الليبى العريق".

وأشادت الخارجية والتعاون الدولى بالحكومة الليبية المؤقتة، بالتضحيات التى قدمها أبناء الشعب الليبى من مؤسسة الجيش الوطنى الليبى العظيم، وكل من سانده فى المعركة المقدسة من أشقاء عرب تعتملهم نخوة آباءهم وأجدادهم وعقيدة إسلامية نبراسها تعاليم الإسلام الحقيقى الذى لا يقبل لا الإرهاب ولا التطرّف.

وكانت قوات الجيش الوطنى الليبى قد أعلنت- أمس الخميس - أنها انتزعت السيطرة بالكامل على بنغازى ثانى أكبر المدن الليبية من قبضة الإرهابيين.