الحماية المدنية تسيطر على حريق بمصنع كتان بسبب ماس كهربائى بالغربية

الحماية المدنية تسيطر على حريق بمصنع كتان بسبب ماس كهربائى بالغربيةالسبت، 30 ديسمبر 2017 03:49 م
حريق - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية، على حريق اندلع بمصنع كتان بقرية كفر العزيزية التابعة لمركز سمنود، بسبب ماس كهربائى من إحدى الماكينات، والتهمت النيران كمية كبيرة من الكتان.
تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى نائب مدير الأمن لقطاع المحلة، بنشوب حريق بمصنع كتان بقرية كفر العزيزية مركز سمنود ملك "ك.ا"، وانتقلت 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائى من إحدى الماكينات، والتهمت النيران كمية كبيرة من الكتان، فتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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