video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2017 05:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الحكومة توجه 1.5 مليار للاستثمار فى محافظة الفيوم

السبت، 30 ديسمبر 2017 12:00 ص
الحكومة توجه 1.5 مليار للاستثمار فى محافظة الفيوم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة الإدارية


كتب مصطفى عبدالتواب
إضافة تعليق

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن خطة العام المالى الحالى 2017\2018، تشير إلى أن إجمالى الاستثمارات الحكومية لمحافظة الفيوم بلغت حوالى 1.519 مليار جنيه.

 

وأضافت الوزارة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن قطاع الأنشطة العقارية يستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات بحوالى  516.2 مليون جنيه، يليه قطاع خدمات التعليم بمبلغ 405.1 مليون جنيه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صندوق النقد الدولى يشيد بأداء الاقتصاد المصرى.. المؤسسة الدولية ترفع توقعات النمو لـ5.5% العام المالى القادم.. تؤكد: أزمة نقص العملة انتهت.. ووزير المالية: 2 مليار دولار تصل خلال أيام وتمول الموازنة والاحتياطى

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى لـ5.5% العام المالى القادم

الفيوم

وزارة التخطيط والمتاعبة الادارية

الدكتورة هالة السعيد

العام المالى



لا تفوتك
مصدر أمنى : خروج الإرهابى المصاب من غرفة العمليات عقب إجرائه عملية جراحية

مصدر أمنى : خروج الإرهابى المصاب من غرفة العمليات عقب إجرائه عملية جراحية

السكة الحديد تدفع اليوم بقطارين بتذاكر مخفضة لنقل مشجعى الأهلى وأتليتكو مدريد

السكة الحديد تدفع اليوم بقطارين بتذاكر مخفضة لنقل مشجعى الأهلى وأتليتكو مدريد

منافسة شرسة بين 10 أفلام فى يناير 2018.. النجوم يبدأون سباق الإيرادات مبكرا.. كريس هيمسوورث يتحدى "طالبان" فى 12Strong.. ميريل ستريب تكشف الفساد خلال THE POST.. وجيسيكا تشاستين تحتال على العالم فى Molly's Game

منافسة شرسة بين 10 أفلام فى يناير 2018.. النجوم يبدأون سباق الإيرادات مبكرا.. كريس هيمسوورث يتحدى "طالبان" فى 12Strong.. ميريل ستريب تكشف الفساد خلال THE POST.. وجيسيكا تشاستين تحتال على العالم فى Molly's Game

المسجد والكنيسة ينتصران على الإرهاب بحلوان..إمام مسجد ينادى المواطنين للتصدى لهجوم إرهابى على كنيسة..نائب: بيوت الله يفتديها المصريون بدمائهم..الخولى:الجينات المصرية الأصيلة ظهرت..بطولة جديدة يسطرها المصريون

المسجد والكنيسة ينتصران على الإرهاب بحلوان..إمام مسجد ينادى المواطنين للتصدى لهجوم إرهابى على كنيسة..نائب: بيوت الله يفتديها المصريون بدمائهم..الخولى:الجينات المصرية الأصيلة ظهرت..بطولة جديدة يسطرها المصريون

9 معلومات عن مسئول تصنيع متفجرات إرهابى سيناء.. تعرف عليها

9 معلومات عن مسئول تصنيع متفجرات إرهابى سيناء.. تعرف عليها

8.6 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة..و1.4مليار للعرب منذ بداية العام

8.6 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة..و1.4مليار للعرب منذ بداية العام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة