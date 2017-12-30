الحكومة توجه 1.5 مليار للاستثمار فى محافظة الفيوم





كتب مصطفى عبدالتواب

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن خطة العام المالى الحالى 2017\2018، تشير إلى أن إجمالى الاستثمارات الحكومية لمحافظة الفيوم بلغت حوالى 1.519 مليار جنيه.

وأضافت الوزارة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن قطاع الأنشطة العقارية يستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات بحوالى 516.2 مليون جنيه، يليه قطاع خدمات التعليم بمبلغ 405.1 مليون جنيه.