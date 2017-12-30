الحكومة توجه 1.5 مليار للاستثمار فى محافظة الفيوم

الحكومة توجه 1.5 مليار للاستثمار فى محافظة الفيومالسبت، 30 ديسمبر 2017 12:00 ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة الإدارية
كتب مصطفى عبدالتواب
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قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن خطة العام المالى الحالى 2017\2018، تشير إلى أن إجمالى الاستثمارات الحكومية لمحافظة الفيوم بلغت حوالى 1.519 مليار جنيه.
وأضافت الوزارة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن قطاع الأنشطة العقارية يستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات بحوالى 516.2 مليون جنيه، يليه قطاع خدمات التعليم بمبلغ 405.1 مليون جنيه.
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