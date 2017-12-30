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الحكم على 14 إخوانيا فى اتهامهم بـ"الخلايا النوعية".. غدا

السبت، 30 ديسمبر 2017 08:06 م
الحكم على 14 إخوانيا فى اتهامهم بـ"الخلايا النوعية".. غدا المحكمة العسكرية


كتب محمد عبد الرازق
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تصدر المحكمة العسكرية غدا الأحد حكمها على  14 متهمًا بتكوين عصابة مسلحة للتعدى على المنشآت العامة والعسكرية، واستهداف أفراد الشرطة والجيش فى القضية رقم 185 لسنة 2016، المعروفة بـ"الخلايا النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية" وذلك وفق ما أكد  خالد المصرى محامى المتهمين.

 وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر أسسوا على خلاف أحكام القانون عصابة مسلحة كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، وغيرها من الحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون واستهداف أفراد الشرطة والجيش، والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة وتولى المتهمين قيادتها تحت مسمى العمليات النوعية، واتخذوا من الإرهاب وسيلة لتنفيذ وتحقيق أغراضهم.

 كما كشفت التحقيقات عن أن القيادى الإخوانى محمد كمال و13 آخرين، أمدوا الخلية الإرهابية بمعونات مادية ومالية، كما تولوا توفير مقرات تنظيمية وأموال وسيارات ومعلومات لتحقيق أغراض جماعة الإخوان.

 ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة مسلحة وتلقيهم تدريبات على الأسلحة والذخيرة وزرع المفرقعات ورصد الأهداف لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن.

 وكشفت التحقيقات عن اقتحام المتهمين جراج شركة العامرية للبترول، وإشعال النار فى سيارات داخله والاعتداء على أفراد الأمن وتهديهم بالأسلحة النارية.


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