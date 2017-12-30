الحكم عامين على ماهينور المصرى بسبب التظاهر بدون تصريح





الإسكندرية – أسماء على بدر

قضت محكمة جنح المنتزه بالإسكندرية، اليوم السبت، بمعاقبة ماهينور المصرى، بالحبس عامين مع الشغل، والسجن 3 سنوات لمدحت معتصم غيابيا، على خلفية اتهامهما، بتنظيم وقفة احتجاجية، بالمخالفة لقانون التظاهر.



كانت محكمة جنح المنتزه أمرت باحتجاز كل من ماهينور المصري، ومدحت معتصم، وذلك خلال نظر جلسة محاكمتهما في قضية اتهامهما بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية البحرية، يوم 14 يونيو 2017، بالمخالفة لقانون التظاهر، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم.

