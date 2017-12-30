الجيش اليمنى يسيطر على عدة مناطق بمحافظة الجوف





عدن (أ ش أ)

أفادت مصادر عسكرية يمنية، اليوم السبت، بأن قوات الشرعية اليمنية تمكنت من السيطرة على منطقة "اليتمة" بمحافظة الجوف شمالى اليمن، وذلك فى مسعى لقطع خطوط الإمداد لميليشيات الحوثى الإيرانية بين محافظتى الجوف وصعدة.

ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز) الإخبارية فى نبأ عاجل لها دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

وتمكن الجيش الوطنى اليمنى، من تحرير منطقة "المهاشمة" ومنطقة "العشة" بمديرية "خب والشعف" بمحافظة "الجوف" بعد معارك مع مليشيا الحوثى.

وذكرت قيادة عمليات المنطقة العسكرية السادسة لوكالة الأنباء اليمنية، أن الجيش الوطنى تقدم 40 كيلومترا من جبهة الخنجر وحرر منطقة "المهاشمة" ومنطقة "العشة".

وكان الجيش اليمنى، قد أعلن - فى وقت سابق أمس - عن عملية عسكرية لتحرير مديرية خب والشعف أكبر مديريات محافظة الجوف من المليشيا الحوثية.