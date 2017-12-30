video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2017 06:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يسيطر على عدة مناطق بمحافظة الجوف

السبت، 30 ديسمبر 2017 01:47 م
الجيش اليمنى يسيطر على عدة مناطق بمحافظة الجوف القوات اليمنية


عدن (أ ش أ)
إضافة تعليق

أفادت مصادر عسكرية يمنية، اليوم السبت، بأن قوات الشرعية اليمنية تمكنت من السيطرة على منطقة "اليتمة" بمحافظة الجوف شمالى اليمن، وذلك فى مسعى لقطع خطوط الإمداد لميليشيات الحوثى الإيرانية بين محافظتى الجوف وصعدة.

ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز) الإخبارية فى نبأ عاجل لها دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

وتمكن الجيش الوطنى اليمنى، من تحرير منطقة "المهاشمة" ومنطقة "العشة" بمديرية "خب والشعف" بمحافظة "الجوف" بعد معارك مع مليشيا الحوثى.

وذكرت قيادة عمليات المنطقة العسكرية السادسة لوكالة الأنباء اليمنية، أن الجيش الوطنى تقدم 40 كيلومترا من جبهة الخنجر وحرر منطقة "المهاشمة" ومنطقة "العشة". 

وكان الجيش اليمنى، قد أعلن - فى وقت سابق أمس - عن عملية عسكرية لتحرير مديرية خب والشعف أكبر مديريات محافظة الجوف من المليشيا الحوثية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 45 عنصرا من ميليشيات الحوثى فى اشتباكات مع القوات اليمنية

القوات اليمنية تسيطر على مبنى الأمن فى مديرية نعمان بعد طرد ميليشيات الحوثي

مقتل 32 من ميليشيات الحوثى خلال معارك مع القوات اليمنية فى الجوف

اليمن

اخبار اليمن

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
الملك سلمان يؤكد للرئيس السيسى وقوف المملكة بجانب مصر فى حربها ضد الإرهاب

الملك سلمان يؤكد للرئيس السيسى وقوف المملكة بجانب مصر فى حربها ضد الإرهاب

فيديو.. السجن المشدد 7 سنوات فى إعادة محاكمة متهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية"

فيديو.. السجن المشدد 7 سنوات فى إعادة محاكمة متهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية"

صور.. "أبطال 2017 السبعة".. صلاح "بطل فوق العادة".. محمد إيهاب وسارة سمير "شالوا أحلام الملايين ولم يخذلوهم".. فريدة عثمان "السمكة الذهبية".. ونور الشربينى نجمة الإسكواش.. وكوبر يحقق حلم المونديال

صور.. "أبطال 2017 السبعة".. صلاح "بطل فوق العادة".. محمد إيهاب وسارة سمير "شالوا أحلام الملايين ولم يخذلوهم".. فريدة عثمان "السمكة الذهبية".. ونور الشربينى نجمة الإسكواش.. وكوبر يحقق حلم المونديال

"مصر العصية على الفتنة".. نواب: حادث كنيسة مارمينا كشف إرادة ووحدة الشعب والداخلية قللت الخسائر.. المصريون سيشاركون إخوانهم الاحتفالات داخل الكنائس.. وضاحى خلفان يتهم قطر بمواصلة دعم إرهاب الإخوان

"مصر العصية على الفتنة".. نواب: حادث كنيسة مارمينا كشف إرادة ووحدة الشعب والداخلية قللت الخسائر.. المصريون سيشاركون إخوانهم الاحتفالات داخل الكنائس.. وضاحى خلفان يتهم قطر بمواصلة دعم إرهاب الإخوان

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة وأمطار على القاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة وأمطار على القاهرة والصغرى 12 درجة

الوصايا العشر من الأمن للجماهير قبل موقعة الأهلى وأتليتكو مدريد ببرج العرب

الوصايا العشر من الأمن للجماهير قبل موقعة الأهلى وأتليتكو مدريد ببرج العرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة