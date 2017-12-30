الجيش العراقى يدمر منظومة إنترنت داعش شمال شرق ديالى





بغداد أ ش أ

أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوى، الجمعة، عن تدمير منظومة إنترنت داعش، بعملية نوعية لطيران الجيش العراقى شمال شرقى ديالى.

وقال العزاوى - فى تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن طيران الجيش نفذ عملية نوعية فى عمق وادى ثلاب شمال شرقى بعقوبة أسفرت عن تدمير ثلاث مضافات أرضية لتنظيم (داعش) الإرهابى ، مشيرا إلى أن أحد المضافات كانت تضم منظومة إنترنت التنظيم.

وأضاف العزاوى أن التمشيط الجوى الدقيق لطيران الجيش قاد إلى كشف 3 مولدات كبيرة لداعش كانت تزود مضافاته بالطاقة الكهربائية وتم تدميرها بالكامل.

على جانب آخر، أعلنت مديرية أمن الحشد الشعبى محور تكريت عن تحرير مختطف وتسليمه إلى قيادة عمليات صلاح الدين، مشيرة إلى إلقاء القبض على الخاطفين..