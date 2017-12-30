video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2017 06:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش العراقى يدمر منظومة إنترنت داعش شمال شرق ديالى

السبت، 30 ديسمبر 2017 04:10 ص
الجيش العراقى يدمر منظومة إنترنت داعش شمال شرق ديالى عناصر من الجيش العراقى


بغداد أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوى، الجمعة، عن تدمير منظومة إنترنت داعش، بعملية نوعية لطيران الجيش العراقى شمال شرقى ديالى.

وقال العزاوى - فى تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن طيران الجيش نفذ عملية نوعية فى عمق وادى ثلاب شمال شرقى بعقوبة أسفرت عن تدمير ثلاث مضافات أرضية لتنظيم (داعش) الإرهابى ، مشيرا إلى أن أحد المضافات كانت تضم منظومة إنترنت التنظيم.

وأضاف العزاوى أن التمشيط الجوى الدقيق لطيران الجيش قاد إلى كشف 3 مولدات كبيرة لداعش كانت تزود مضافاته بالطاقة الكهربائية وتم تدميرها بالكامل.

على جانب آخر، أعلنت مديرية أمن الحشد الشعبى محور تكريت عن تحرير مختطف وتسليمه إلى قيادة عمليات صلاح الدين، مشيرة إلى إلقاء القبض على الخاطفين..


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق: داعش حصل على نصف مليون دولار من عمليات الخطف فى ديالى

مجلس ديالى: وجود تنظيم "داعش" الإرهابى فى منطقة "المثلث" محدود جدا

الجيش العراقى

العراق

أخبار العراق

تدمير

منظومة إنترنت داعش

ديالى



لا تفوتك
مصدر أمنى : خروج الإرهابى المصاب من غرفة العمليات عقب إجرائه عملية جراحية

مصدر أمنى : خروج الإرهابى المصاب من غرفة العمليات عقب إجرائه عملية جراحية

السكة الحديد تدفع اليوم بقطارين بتذاكر مخفضة لنقل مشجعى الأهلى وأتليتكو مدريد

السكة الحديد تدفع اليوم بقطارين بتذاكر مخفضة لنقل مشجعى الأهلى وأتليتكو مدريد

منافسة شرسة بين 10 أفلام فى يناير 2018.. النجوم يبدأون سباق الإيرادات مبكرا.. كريس هيمسوورث يتحدى "طالبان" فى 12Strong.. ميريل ستريب تكشف الفساد خلال THE POST.. وجيسيكا تشاستين تحتال على العالم فى Molly's Game

منافسة شرسة بين 10 أفلام فى يناير 2018.. النجوم يبدأون سباق الإيرادات مبكرا.. كريس هيمسوورث يتحدى "طالبان" فى 12Strong.. ميريل ستريب تكشف الفساد خلال THE POST.. وجيسيكا تشاستين تحتال على العالم فى Molly's Game

المسجد والكنيسة ينتصران على الإرهاب بحلوان..إمام مسجد ينادى المواطنين للتصدى لهجوم إرهابى على كنيسة..نائب: بيوت الله يفتديها المصريون بدمائهم..الخولى:الجينات المصرية الأصيلة ظهرت..بطولة جديدة يسطرها المصريون

المسجد والكنيسة ينتصران على الإرهاب بحلوان..إمام مسجد ينادى المواطنين للتصدى لهجوم إرهابى على كنيسة..نائب: بيوت الله يفتديها المصريون بدمائهم..الخولى:الجينات المصرية الأصيلة ظهرت..بطولة جديدة يسطرها المصريون

9 معلومات عن مسئول تصنيع متفجرات إرهابى سيناء.. تعرف عليها

9 معلومات عن مسئول تصنيع متفجرات إرهابى سيناء.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة