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الجيش السورى يسيطر على عدد من القرى والبلدات بمحافظة إدلب

السبت، 30 ديسمبر 2017 04:44 م
الجيش السورى يسيطر على عدد من القرى والبلدات بمحافظة إدلب الجيش السورى


لندن (أ ش أ)
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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأن قوات الجيش السورى حققت تقدما كبيرا فى محافظة إدلب، وذلك بعد سيطرتها على عدد من البلدات والقرى فى الريف الجنوبى للمحافظة.

وأضاف المرصد فى بيان على موقعه الإلكترونى، أن المعارك التى يرافقها قصف سورى وروسى تتركز فى المناطق الواقعة فى ريف حماة الشمالى الشرقى والمنطقة المجاورة لها، أسفرت عن سيطرة القوات النظامية على عدد من القرى البلدات جنوب محافظة إدلب.

وأشار المرصد إلى أن المعارك تتجه نحو القطاع الجنوبى من ريف إدلب، كما أن تقدم قوات النظام اليوم وسيطرتها على قرية "عطشان"، مكنها من الاقتراب من بلدة "سكيك" ومن مدينة "خان شيخون"، التى باتت على بعد نحو 12 كلم منها، وسط معارك وقتال عنيف.

وكان مصدر عسكرى سوري، قد أعلن -فى وقت سابق- استعادة وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة السيطرة على قرية "عطشان و4 قرى وعدد من التلال الاستراتيجية الحاكمة بريف حماة الشمالى الشرقى بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيى "جبهة النصرة" فيها. 


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