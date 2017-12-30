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الجريدة الرسمية تنشر قرار إبعاد فلسطينى ونيجيرى خارج البلاد لأسباب أمنية

السبت، 30 ديسمبر 2017 11:23 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار إبعاد فلسطينى ونيجيرى خارج البلاد لأسباب أمنية اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية


كتب: محمد أبو ضيف
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نشرت الجريدة الرسمية، قرار اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بإبعاد فلسطينى ونيجيرى خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
 
جاء هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 الصادر فى شأن دخول الإجانب إلى جمهورية مصر العربية.
 
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