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التموين: حصة أسيوط من الدقيق المدعم تتجاوز نصيب الخبز للمواطنين

السبت، 30 ديسمبر 2017 01:21 م
التموين: حصة أسيوط من الدقيق المدعم تتجاوز نصيب الخبز للمواطنين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية


كتب مدحت وهبة
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تفقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، برفقة المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط منافذ السلع الغذائية و التموينية التابعة للشركة المصرية للجملة.

واطمأن الوزير خلال الجولة، على توافر السلع التموينية واللحوم و الدواجن بأنواعها، واستعرض مدير الفرع  التزام المنتجين بكتابة الأسعار على الأرز و السكر، وكذا كتابة الأسعار على جميع السلع تطبيقا للقرار الوزارى 330، كما تفقد الوزير مخبز لإنتاج الخبز المدعم.

و بعد الجولة التفقدية تم عقد اجتماع موسع مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسيوط تناول الاجتماع مراجعة حصة المحافظة من الدقيق المدعم، والتى تتجاوز نصيب الفرد من الخبز المدعم المقررة بـ 5 أرغفة لكل مواطن  فى ظل الطلب المتزايد على إنشاء المخابز البلدية، وتأكد الوزير من جودة الخبز المنتج؛ حيث تم تشديد العقوبات على المخالفين.

وهنأ الدكتور على المصيلحى الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، ودعا جموع الشعب المصرى للالتفاف خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب واستكمال البناء.

 


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