التعليم العالى تشارك فى ندوة حول الجديد فى علاج مرض السكرى





وائل ربيعى

أناب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور عصام خميسن نائب الوزير لشئون البحث العلمى فى افتتاح فعاليات ندوة "التوصيات العلمية فى التعامل مع داء السكرى"، بحضور الدكتور حسين الدماصى رئيس اللجنة الوطنية للغدد الصماء والسكر، ونخبة مميزة من الأساتذة والعلماء فى هذا المجال.

وفى كلمته أكد الدكتور عصام خميس، أهمية نقل العلوم والمعارف الطبية الحديثة، والاستفادة من الخبرات والأبحاث العلمية العالمية؛ لتصبح فى متناول الدارسين والباحثين والأطباء الذين يحققون أقصى استفادة علمية، والسعى نحو تطبيقها فى المجال العلاجى، وتسليط الضوء على كل ما هو جديد فى مجال داء السكرى.

وأضاف نائب الوزير أن مثل هذه الندوات تأتى محققة مع أهداف الوزارة فى مناقشة القضايا والموضوعات التى تهم المواطن المصرى ومجتمع البحث العلمى، ودعم القدرات والتنمية المهنية المستدامة، وترسيخ مبادئ الرعاية الصحية المتكاملة، والتأكيد على أهمية التعليم الطبى المستمر، وضرورة تطبيق الأدلة الإرشادية المبنية على الدليل، ومن ثم إثراء البحث العلمى فى مجال الصحة والدواء.

وأشار خميس أن هذه الندوة تتعامل مع مرض الداء السكرى وهو من الأمراض المنتشرة بشكل كبير فى مصر، مشيراً إلى أنه بالرغم من التعامل الطبى مع داء السكرى قد قطع أشواطًا طيبة إلى الأمام فإن هذا المرض له العديد من التأثيرات على الصحة العامة للمريض، ويصاحبه أعراض ومضاعفات يجعله أحد أخطر الأمراض وأكثرها احتياجًا إلى بذل مزيد من الجهود العلمية الجادة؛ للوصول إلى أدوية وتقنيات علاجية جديدة.