التعليم العالى تجدد تعيين قيادات إدارية بجامعتى السويس والمنصورة

التعليم العالى تجدد تعيين قيادات إدارية بجامعتى السويس والمنصورةالسبت، 30 ديسمبر 2017 10:14 ص
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
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اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى قرارات تجديد تعيين عدد من القيادات الإدارية بجامعتى السويس والمنصورة.
تضمنت القرارات تجديد تعيين عدد من القيادات الإدارية بجامعة السويس، منهم هدى محمد أحمد فرج أمينا مساعدا للجامعة، وعمرو حسين إبراهيم كشك مديرا عاما لمشروعات البيئة، وعصمت حامد العرباوى مديرا عاما للشئون الإدارية، وعديلة أحمد صالح مديرا عاما لشئون العاملين، ونعمة على عبد النعيم مديرا عاما للعلاقات الثقافية والعلمية.
وفى جامعة المنصورة، اعتمد الوزير القرارات الخاصة بتجديد تعيين كل من طارق صلاح الدين الشحات مديرا عاما للعلاقات العامة، ولمياء محمود محمد مديرا عاما العلاقات الثقافية، وهشام عبد الحميد عسكر مديرا عاما لرعاية الشباب، ومحمد عبد المنعم عبد القادر مديرا عاما للتوجيه المالى والإدارى، ومجدى محمد السيد أمينا لكلية التربية.
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