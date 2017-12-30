التحفظ على مستحضرات تجميل غير صالحة وعرضها على الخبراء لفحصها بالعمرانية





كتب أحمد الجعفرى

صرحت نيابة العمرانية برئاسة المستشار باهر حسن، بالتحفظ على 2 طن ونصف من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، والتى تم ضبطها داخل محل مستحضرات تجميل غير مرخص بالعمرانية، وعرضها على المختصين لفحصها.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة، تفيد إنتاج صاحب مصنع غير مرخص لمستحضرات تجميل باستخدام خامات مجهولة المصدر بالعمرانية .

بإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه وبحوزته 2 طن ونصف من المنتجات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.