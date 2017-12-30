البشير يعلن حالة الطوارئ فى شمال كردفان وكسلا بالسودان





رويترز

ذكرت وكالة السودان للأنباء، اليوم السبت، أن الرئيس السودانى عمر البشير أصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ فى ولايتى شمال كردفان وكسلا يسرى مفعوله لمدة ستة أشهر، يجئ هذا فى إطار حملات مستمرة لنزع السلاح بدأت قرب دارفور والنيل الأزرق فى أكتوبر.

وفى سياق متصل، داهمت قوات من جنوب السودان منزل قائد الجيش السابق الذى يعيش فى منفى خارج البلاد حسبما قال أقارب اليوم الجمعة، وذلك بعد تعيين خصمه لقيادة الجيش فى المنطقة التى كان يعيش فيها للتصدى لأى تهديدات قد يسببها للحكومة.

وقال أحد أقارب بول مالونج إن جنودا وأفرادا من الأمن الوطنى دخلوا المجمع الذى يملكه فى بلدة مالوالكون فى منطقة أويل واعتدوا على جار له بينما كانوا يبحثون عن أسلحة. وأكد فرد آخر من أسرة مالونج هذه المداهمة.