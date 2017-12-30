البابا تواضروس: خدمة الأطفال من هواياتى والله يحب البشر ما دام يخلقهم كل يوم





كتب إبراهيم حسان

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن من هواياته خدمة الأطفال، مشيرا إلى تعامله مع أطفال من كل المستويات بالمجتمعات والبيئات سواء الصغيرة أو الكبيرة بمصر وخارجها.

وأضاف البابا تواضروس، خلال لقاء له على التليفزيون المصرى، أنه عندما زار أستراليا ذهب إلى إحدى المدارس فوجد بها 800 طفل، ففاجأه طفل بسؤال حول رؤيته للملائكة؟ فرد عليه البابا بأنه رأى فى زياته 800 ملاك – أى الأطفال - مؤكدا أن الأطفال هم زهور الحياة، والله يحب البشر ما دام يخلق أطفالا كل يوم.

وأشار البابا إلى أن خدمة البشر شىء ممتع، وتابع البابا: "لا يوجد لدى وقت للفسحة، ومتعتى أن أجلس مع الأطفال وألقى عليهم الحكايات، وميلاد طفل جديد يعطى أملا جديدا".