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الاسوشيتدبرس: 2018 عام التغييرات التاريخية فى السعودية

السبت، 30 ديسمبر 2017 02:11 م
الاسوشيتدبرس: 2018 عام التغييرات التاريخية فى السعودية السعودية تشهد تغييرات جذرية


كتبت: إنجى مجدى
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 قالت وكالة الأسوشيتدبرس، الأمريكية، أن المملكة العربية ألقت خلال عام 2017، الأساس لتغييرات جذرية من المتوقع إستكمالها خلال العام المقبل، معلنة عن خطط للسماح للمرأة بالقيادة وفتح دور عرض وإصدار تأشيرات سياسية.

 

وأضافت الوكالة، فى تقرير السبت، أن العاهل السعودى الملك سلمان ونجله الطموح، الأمير محمد، ولى العهد، أنهوا عقود العادات المجتمعية والطرق التقليدية فى تسيير الأعمال. وتشير إنهم يراهنون على جيل الشباب من السعوديين المتعطشين للتغيير والرأى العام الذى مل الفساد والبيروقراطية الحكومية.

 

ويشير التقرير إلى أن السعوديات فى 2018 سوف يتم السماح لهم بحصور مبارات كرة القدم فى الاستاد، كما من المتوقع افتتاح أول دور عرض منذ أكثر من 35 سنة، فى مارس المقبل، مما سيمنح العائلات السعودية والشباب سبيل أخر لقضاء أوقات الفراغ إذ يستهدف ولى العهد تقديم مزيد من خيارات التسلية لتشجيع الإنفاف المحلى.

 

وسوف تصدر المملكة العربية أولى تأشيراتها السياحية العام المقبل، حيث أعلنت عن خطط لإنشاء مدينة سياحية على البحر الأحمر لا يلتزم فيها السائحين بالملابس المحافظة التى تشترطها السعودية، مما يسمح بارتداء البيكينى على شواطئها.

 

 


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السعودية

محمد بن سلمان

قيادة السيارة

الملك سلمان



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