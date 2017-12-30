الاتحاد الروسى: اتهامات واشنطن لدمشق بمهاجمة السوريين جزء من حرب إعلامية





موسكو (أ ش أ)

اعتبر رئيس لجنة الشئون الدولية فى مجلس الاتحاد "الشيوخ" الروسى قسطنطين كوساتشوف أن الاتهامات التى توجهها واشنطن إلى دمشق بمهاجمة الشعب السورى جزء من حرب إعلامية أمريكية.

وقال كوساتشوف ، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، : "إن الهدف من دعوات وزارة الخارجية الأمريكية إلى موسكو لإقناع دمشق بوقف هجماتها الوحشية ضد السوريين ، هو تقويض مواقف الرئيس السورى بشار الأسد فى التسوية السلمية المستقبلية للنزاع بسوريا".

وأشار البرلمانى الروسى إلى أن لهذه الدعوات وظيفة أخرى هى محاولة إبعاد اتهامات وجهتها هيئة الأركان الروسية مؤخرا إلى واشنطن بتقديم دعم لمسلحى داعش الإرهابى فى سوريا، موضحا أن واشنطن تحاول إثبات أن التحالف الذى تقوده يحارب فى سوريا عدوا حقيقيا فى حين تخوض دمشق بدعم من روسيا حربا ضد الشعب السورى ، معتبرا أن هذه المزاعم لن تكون لها تبعات جدية.