الأمين العام للأمم المتحدة يهنئ جورج ويا بفوزه برئاسة ليبيريا





الامم المتحدة (أ ف ب)

وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، الجمعة التهانى الى السناتور ونجم كرة القدم السابق جورج ويا بفوزه برئاسة ليبيريا، بعد "عملية انتخابية ناجحة اجريت فى اطار سلمي".

وفى بيان، نقل ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريس عنه قوله ان "اجراء انتخابات سلمية وشفافة وحرة ونزيهة يؤكد مسيرة ليبيريا الحازمة نحو تنمية وسلام واستقرار دائم".

واعتبر جوتيريس، أن التحديات التى تواجهها ليبيريا "مهمة وتتطلب وجهات نظر موحدة بين الرئيس المنتخب وحكومته وجميع الاطراف السياسيين" فى البلاد.

وتابع المتحدث ان الامين العام للأمم المتحدة، يعتزم "العمل بشكل وثيق مع الرئيس المنتخب وشعب ليبيريا لتعزيز السلام والتنمية الاقتصادية".

وبعدما كان أول لاعب افريقى يحرز جائزة الكرة الذهبية المرموقة عام 1995، فاز ويا برئاسة ليبيريا فى منصب سيتولاه رسميا فى 22 يناير المقبل خلفا لإيلين جونسون سيرليف، وستكون هذه أول عملية انتقال ديموقراطية منذ اكثر من 70 عاما فى البلد الناطق بالانكليزية فى غرب افريقيا.