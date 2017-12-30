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السبت، 30 ديسمبر 2017 06:52 م
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الأمن التونسى يلقى القبض على ليبيين اثنين يشتبه فى انتمائهما لتنظيم داعش

السبت، 30 ديسمبر 2017 01:17 م
الأمن التونسى يلقى القبض على ليبيين اثنين يشتبه فى انتمائهما لتنظيم داعش الشرطة التونسية ـ صورة أرشيفية


تونس (أ ش أ)
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تمكنت فرقة الأمن التونسية بولاية سوسة الجنوبية الليلة الماضية بالتنسيق مع وحدة مختصة فى مكافحة الإرهاب من القبض على شابين ليبيين يعملان ضمن كتائب مسلحة فى ليبيا، ويشتبه فى انتمائهما لتنظيم "داعش" الإرهابى.

وذكرت صحيفة الشروق التونسية اليوم السبت، أنه تم العثور بحوزة الشابين على مقاطع فيديو تمجد تنظيم داعش، كما تم العثور على صور لهما وهما يحملان مختلف أنواع الأسلحة، مشيرة إلى أنه بعد عرضهما على النيابة العامة، أمرت بالتحفظ عليهما لحين عرضهما فى الأيام القادمة على إحدى الدوائر القضائية بشأن ما نسب إليهما.


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