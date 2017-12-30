الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة وأمطار على القاهرة والصغرى 12 درجة

توقعات بسقوط امطار غدا على القاهرة والوجه البحرى





أحمد حربى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على باقى الأنحاء نهارا، شديد البرودة ليلا كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا حتى شمال الصعيد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وحلايب وشلاتين.

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط .

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة غداً فى القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة، كما تسجل الإسكندرية 17 درجة للعظمى و8 للصغرى، وفى مطروح 15 درجة للعظمى و9 فقط للصغرى، وفى العريش 19 درجة للعظمى و 8 للصغرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.