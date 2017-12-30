video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2017 02:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة وأمطار على القاهرة والصغرى 12 درجة

السبت، 30 ديسمبر 2017 12:27 م
الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة وأمطار على القاهرة والصغرى 12 درجة توقعات بسقوط امطار غدا على القاهرة والوجه البحرى


أحمد حربى
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على باقى الأنحاء نهارا، شديد البرودة ليلا كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا حتى شمال الصعيد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وحلايب وشلاتين.

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط .

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة غداً فى القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة، كما تسجل الإسكندرية 17 درجة للعظمى و8 للصغرى، وفى مطروح 15 درجة للعظمى و9 فقط للصغرى، وفى العريش 19 درجة للعظمى و 8 للصغرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف  إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 19 درجة

الأرصاد: طقس غد معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد شديد البرودة ليلا

الأرصاد

طقس الغد

مائل للبرودة

سقوط أمطار



لا تفوتك
مميش: قناة السويس تسجل أرقاما قياسية خلال هذا الأسبوع بعبور 293 سفينة

مميش: قناة السويس تسجل أرقاما قياسية خلال هذا الأسبوع بعبور 293 سفينة

كل ما تريد معرفته عن إنشاء صندوق زراعة الأعضاء لغير القادرين × 10 معلومات

كل ما تريد معرفته عن إنشاء صندوق زراعة الأعضاء لغير القادرين × 10 معلومات

بعد 6 سنوات من القتال.. هل يفتح 2018 باب"الخروج الطوعى" لـ"بشار الأسد"؟..حسم الحرب ضد داعش ويواصل ملاحقة"فلول الإرهاب"..5 مفاوضات تسوية تعجز عن المساس بـ"مقعد الرئيس".. و3 سيناريوهات تحسم مستقبل السلطة بسوريا

بعد 6 سنوات من القتال.. هل يفتح 2018 باب"الخروج الطوعى" لـ"بشار الأسد"؟..حسم الحرب ضد داعش ويواصل ملاحقة"فلول الإرهاب"..5 مفاوضات تسوية تعجز عن المساس بـ"مقعد الرئيس".. و3 سيناريوهات تحسم مستقبل السلطة بسوريا

الزمالك يواجه الأسيوطى للمرة الثالثة فى تاريخه.. الأبيض يحاول الهروب من شبح ضياع الدورى.. مجدى ينتظر ظهوره الأول.. نيبوشا يسعى لتثبيت أقدامه لدى الجماهير والإدارة البيضاء.. وأزمة لأبناء الصعيد بسبب "عنتر"

الزمالك يواجه الأسيوطى للمرة الثالثة فى تاريخه.. الأبيض يحاول الهروب من شبح ضياع الدورى.. مجدى ينتظر ظهوره الأول.. نيبوشا يسعى لتثبيت أقدامه لدى الجماهير والإدارة البيضاء.. وأزمة لأبناء الصعيد بسبب "عنتر"

عشان العناية بالبشرة تبدأ من تحديد نوعها اعرفى الخطوات لو جافة أو دهنية

عشان العناية بالبشرة تبدأ من تحديد نوعها اعرفى الخطوات لو جافة أو دهنية

الأهلي يواجه أتلتيكو مدريد ببرج العرب فى "ليلة السلام"

الأهلي يواجه أتلتيكو مدريد ببرج العرب فى "ليلة السلام"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة