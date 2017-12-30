الأخ الأكبر لشيخ الأزهر يوقع على استمارة "علشان تبنيها" بمحافظة الأقصر





كتب لؤى على

قال الدكتور محمد أبوزيد الأمير، منسق بيت العائلة المصرية، إن فرع البيت بمحافظة الأقصر، أعلن دعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه وقع على استمارة حملة "علشان تبنيها"، وكان ذلك فى وجود الشيخ محمد الطيب، الأخ الأكبر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والذى وقع أيضا على استمارة "علشان تبنيها".



أبو زيد الأمير والأخ الأكبر لشيخ الأزهر يوقعان على الاستمارة