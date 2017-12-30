اعترافات عاطل الخانكة: أوقعتنى الشرطة ومعى كيلو هيروين صفقه رأس السنة





القليوبية نيفين طه

"هعمل ايه معرفش غير تجاره المخدرات، وتم القبض على من قبل ولكن ليس لي مأوى وتعودت على دخول السجن من أجل المال، فتركتني زوجتى وأولادى بعدما اتحبست وأصبحت وحيدا والمخدرات مصدر رزقى، وكنت ببيع لشباب الجامعات تذكرة الهيروين بـ300جنيه" بهذه الكلمات روى عاطل، كيف يروج مخدر الهيروين على عملائه بدائرة مركز الخانكة حتى تم ضبطه، على أيدي ضباط مكتب مكافحة المخدرات بالقليوبية.

يقول فيصل ح 49 سنة طول عمري معرفش غير تجارة المخدرات، وهي مصدر رزقي، تم القبض على من قبل بقضيتي مخدرات وبعد دخولي السجن تركتني زوجتي وأولادي، واتهموني أنني سبب فضيحتهم أمام الأهالي، وبعد خروجي من السجن لم أعلم عنهم شيئا.

ويكمل المتهم بعد خروجي من السجن لم أجد أحدا وكنت لا أمتلك شيئا فذهبت لأحد أصدقائي كنا نروج المخدرات سويا قبل دخولي السجن، واقترضت منه مبلغ مالي استأجرت به حجرة بمدينة الخانكة، وطلبت مساعدته في إعطائي "مخدرات" لأروجها له نظير مقابل مادي، وبالفعل بدأت أروج المخدرات، ومرت الأيام وزاد مكسبي وأصبحت على علاقة بزبائن على مستوى دائرة مركز الخانكة من مترددي المقاهي وأصحاب الحرف منهم من كان يتفق معي عن طريق الهاتف المحمول ومنهم من يقابلني بحجرتي أو بأحد المقاهي.

وتابع المتهم، بعدما المال أصبح بيدي وحياتي أصبحت مرفهه فقمت بتوسيع تجارتي، وأصبح لى عيون ومسوقين لتجارتي نظير المال بكل مكان ووسط أماكن تجمع الشباب بمدينة الخانكة، وكنت بتاجر بكل أنواع المخدرات بأكملها خاصة الهيروين لأن مكسبه سريع وكثير.

وأردف المتهم قائلاً :جمعت ما معي من أموال وقمت بشراء كيلو هيروين صفقة رأس السنة خاصة أن زبائن الهيروين كثيرة من الشباب وأولاد الذوات والجامعات الخاصة الذين يترددون على.

وأضاف المتهم وبالفعل اشتريت صفقه رأس السنة حيث يصل سعر التذكرة إلى 300-400جنيه، ولكن لم يستمر الحال وضاع كل ما جنيته من تجارة المخدرات، وردد المتهم: رجعت مره ثانية للسجن وضاع كل ما كسبته من تجارة المخدرات دا ذنب الشباب الذين كانوا يشترون مني ودمرت حياتهم.

وكانت قد وردت معلومات سرية للمقدم ايمن عادل رئيس مباحث مركز الخانكة تفيد قيام فيصل ح 49 سنة عاطل السابق إتهامه في قضيتى مخدرات بممارسة نشاط إجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

تم عرض المعلومات على اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية فتم تشكيل فريق بحث قاده العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهم الأول وبحوزته كيلو هيروين و مبلغ مالى بقصد الإتجار ، تحرر محضر بالواقعة وأحيلا المتهم للنيابة التى أمرت بحبسه 4ايام على ذمة التحقيقات.