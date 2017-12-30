استجابة لـ"ليوم السابع": محافظ الفيوم يطلب لقاء أسرة محمود "شهيد الشهامة"





الفيوم – رباب الجالي

استجابة لم نشر في اليوم السابع، عن قصة محمود الشاب الذى دفع حياته ثمنا لشهامته بعد تصديه للصوص المواشي الذين أطلقوا عليه النيران، إستقبل اليوم السابع اليوم اتصالا هاتفيا من الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم أكد خلاله انه حدد موعدا الاثنين القادم لمقابلة زوجة المجني عليه وابنته وتقديم مساعدة لهما تكفل لهما حياة كريمة بعد وفاة عائل الأسرة الذي دفع حياته أثناء تصديه لهؤلاء اللصوص.

كان اليوم السابع نشر قصة محمود العسكري البطل الشهم ابن محافظة الفيوم عامل اليومية الذي لم يتجاوز الثلاثين من عمره حيث كان يجلس بمقهي يعتاد الجلوس عليها بعزبة قلهانة بمحافظة الفيوم ووجد 4 لصوص يستقلون سيارة ملاكي يطاردهم الأهالي وإستوقفهم عمود إنارة إصطدموا به فتصدي لهم محمود محاولا الإمساك بهم قائلا لهم لا تحاولوا الهروب نحن نعرفكم جيدا فما كان منهم إلا أن أطلقوا عليه النيران وأودوا بحياته وفروا هاربين وقامت الأجهزة الأمنية بضبط 2 من المتهمين وقتل آخرين تبادلا إطلاق النيران مع الشرطة أثناء محاولة ضبطهما.