ارتفاع محفظة ودائع بنك الاستثمار العربى لـ32 مليار جنيه





كتب – أحمد يعقوب

قال هانى سيف النصر، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى، إن مصرفه حقق نتائج ملموسة خلال عام 2017 على مستوى كافة المؤشرات المالية، حيث تشير البيانات الأولية عن ارتفاع حجم ودائع البنك فى نهاية العام مبلغ 32 مليار جنيه بزيادة قدرها 37% عن العام الماضى وإجمالى محفظة القروض نحو 10 مليارات جنيه ومحفظة القروض الصغيرة و المتوسطة نحو 4 مليارات جنيه بنسبة تمثل 40 % من إجمالى المحفظة الائتمانية.

ويسعى البنك حاليًا بتعزيز تواجده بتقديم خدماته لكافة العملاء فى أنحاء البلاد من خلال الانتشار الجغرافى للبنك محلياً فقد تم زيادة عدد الفروع ومضاعفتها من 12 فرعا ليصل إلى 46 فرعًا بنهاية عام 2018 إضافة إلى خطة تطوير الفروع لتقوم على تصميم نمطى لكافة فروع البنك، حيث يعمل ذلك على ترسيخ هوية البنك وتدعيم مكانته بمنح العملاء خصوصية فى معاملاتهم وتوفير سرعة وسهولة إنجازها مشتملة على تقديم خدمات تنافسية داخل الفروع وإمداد العميل بكافة المواد الدعائية التى تساعده فى التعرف على منتجات البنك وخدماته المتنوعة والمميزة مع تبسيط إجراءات العمل وإقامة تعاملات تقوم على المصداقية والشفافية الكاملة مع العملاء والتواصل معهم بصورة أفضل وذلك فى إطار خدمات التجزئة المصرفية " Retail Banking" والتى تتماشى مع متطلبات السوق ومتطلبات البنك المركزى المصرى.

وأكد سيف النصر على التطور الملحوظ التى شهدته الأرقام الخاصة بقائمة الدخل، حيث من المتوقع أن يبلغ صافى إيرادات البنك نحو مليار جنيه بزيادة قدرها 15 % عن العام السابق وأن يبلغ صافى الربح قبل الضرائب والمخصصات مبلغ 450 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.

وأكد هانى سيف النصر، على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث هى السبيل الأساسى للإنتاج والتطوير وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة فى ظل البرامج الطموحه التى تدعمها الدولة، وقام البنك بتدعيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم كافة الخدمات المصرفية للأنشطة الاقتصادية، وذلك استمرارًا لرؤية البنك فى مجال تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليكون له دور متميز وفعال ومتكامل وشامل فى دعم وتمويل تلك المشروعات .

وتصل إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك 4 مليارات جنيه بنسبة 40% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات بالبنك، ويستهدف البنك للوصول بحجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نسبة 50% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الكلية بنهاية عام 2018 .

وقام البنك خلال عام 2017 بتعديل وتحديث برامج شركاء لتمويل المشروعات الصغيرة بهدف تبسيط شروط المنح ومراعاة التعديلات الاخيرة الصادرة من البنك المركزى المصرى ولتصبح منافسة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبأسعار فائدة تصل إلى 5%، وتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة مدينة دمياط للأثاث بهدف توفير التسهيلات التمويلية اللازمة لتمكين صغار الحرفيين لتملك الوحدات وتجهيزها بأحدث المعدات بهدف التطوير والتحديث للنهوض بصناعة الأثاث بمصر وتحفيز التصدير، وتوقيع بروتوكول التعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA، بهدف تقديم الخدمات التمويلية للشركات والمنشأت العاملة فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوقيع بروتوكول التعاون مع نقابة الصيادلة بهدف تقديم الخدمات المصرفية والتمويل لصغار الصيادلة .

وتم توقيع عقدين جديدين مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قيمتهما الإجمالية 80 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات ويخصص العقدين لتمويل مختلف أنواع الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الصغيرة العاملة بجميع قطاعات النشاط الاقتصادى من خلال شبكة فروع البنك، وإعداد برنامج لتمويل الشركات والجمعيات والمؤسسات المرخص لها نشاط التمويل المتناهى الصغر وذلك فى ضوء تحفيز البنك المركزى للبنوك للدخول بقوة فى تمويل وإنشاء شركات لتمويل المتناهى الصغر، و توقيع بروتوكول التعاون مع شركة تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بهدف تقديم الخدمات المصرفية للمستثمرين بالمنطقة، وجارى حالياً توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة التنمية الصناعية وشركة السويس للتنمية الصناعية لتوفير التسهيلات التمويلية اللازمة لتمكين صغار المصنعين بهدف تملك الوحدات الصناعية، وتجهيزها وتضمن توجهات البنك بالاهتمام بالمشاريع الناشئة والأفكار الجديدة.