ارتفاع عدد ضحايا حادث صحراوى سوهاج إلى 9 وفيات و 8 مصابين





أسيوط - محمود عجمى و محمود مقبول

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارة ميكروباص، وأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوى "سوهاج- البحر الأحمر" بالكيلو 55 اتجاه اسيوط، إلى 9 وفيات و 8 مصابين، وتم استقبالهم بمستشفى الإيمان العام بأسيوط.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغ من إدارة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق سوهاج البحر الأحمر عند نقطة الكيلو 55 الأقرب إلى محافظة أسيوط بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل جار تحديد بياناتهما نتج عن الحادث مصرع 9 أشخاص من بينهم طفل وإصابة 8 أشخاص أخرين تم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفيات محافظة أسيوط الأقرب إلى مكان الحادث.

جار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة والتنسيق مع مديرية أمن أسيوط حول الحادثة وملابساتها.