ارتفاع حصيلة قتلى مسلحى داعش إلى 11 إثر غارات جوية أمريكية شرق أفغانستان





(أ ش أ)

لقى ما لا يقل عن 11 مسلحا منتميا إلى تنظيم "داعش" الإرهابى مصرعهم فى غارات جوية أمريكية متفرقة بطائرات بدون طيار فى مقاطعة نانجارهار شرق أفغانستان.

وذكر الجيش الأفغانى - فى بيان بثته وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية اليوم السبت، أن الجيش الأمريكى نفذ غارات جوية فى منطقتى (ديه بالا) وبلدة (كاس) شرق أفغانستان، مستهدفًا مجموعة من المسلحين، الذين كانوا يحملون أسلحة، ما أسفر عن مقتل 11 من مسلحى داعش.

يذكر أن نانجارهار من بين المقاطعات الهادئة نسبيا فى شرق أفغانستان، ولكن الوضع الأمنى بها بدأ يتدهور خلال السنوات الأخيرة.