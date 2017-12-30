اختيار عضو مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال بمركز تنمية إقليم وسط الدلتا

اختيار عضو مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال بمركز تنمية إقليم وسط الدلتاالسبت، 30 ديسمبر 2017 04:00 ص
بسام الشنوانى عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال
كتب هانى الحوتى
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وقع الاختيار على بسام الشنوانى عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ضمن مجلس إدارة مركز تنمية إقليم وسط الدلتا بطنطا.
ويشغل بسام الشنوانى رئيس مجلس إدارة مجموعة مدارس "مدرسة كابيتال"، وجاء اختياره ممثلاً عن المجتمع المدنى بالمركز.
ويضم مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال كلاً من عمرو السجينى رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأحمد الفندى نائب أول وشريف الجبلى نائب ثانى وجمال أبو على أمين عام ومحمد الصاوى أمين صندوق،و ناتلى رمسيس عطية، وأحمد تركى، وشريف عبد المطلب، ونهلة كمال، ومى النحراوى، وبسام الشنوانى أعضاء مجلس الإدارة.
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