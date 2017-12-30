احتجاز مشتبه به من كاليفورنيا بعد بلاغ كاذب تسبب فى مقتل شخص

احتجاز مشتبه به من كاليفورنيا بعد بلاغ كاذب تسبب فى مقتل شخصالسبت، 30 ديسمبر 2017 11:35 م
الشرطة الأمريكية - أرشيفية
(رويترز)
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قالت السلطات وتقارير إعلامية إن الشرطة احتجزت رجلا (25 عاما) فى لوس أنجليس اليوم السبت لصلته ببلاغ كاذب عبر الهاتف أسفر عن مقتل رجل أعزل أمام منزله فى ولاية كانساس الأمريكية. وقتل الرجل برصاص الشرطة بعد الإبلاغ عن احتجاز رهائن داخل المنزل.
وذكرت قناة (كيه.إيه.بي.سي) التلفزيونية أن اعتقال تيلر باريس جاء بعد مقتل رجل (28 عاما) كان واقفا عند مدخل منزله فى مدينة ويتشيتا مساء يوم الخميس.
وقال تروى ليفنجستون نائب قائد شرطة المدينة إن الشرطة أطلقت النار على الرجل بعد دقائق من وصولها إلى منزله استجابة لبلاغ كاذب ووصف الحادث بأنه "مأساوى وغريب". وأضاف ليفنجستون أن الشرطة لم تعثر على أى قتلى أو مصابين أو رهائن داخل المنزل.
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