"إيلاب": 670 مليون جنيه قيمة مبيعاتنا بالسوق المحلى و100 مليون دولار تصدير





كتب أحمد أبو حجر

قال المحاسب هشام نور الدين رئيس الشركة المصرية للألكيل بنزين الخطى "إيلاب" - إحدى شركات التابعة لقطاع البترول – إن إنتاج الشركة خلال عام 2017 تجاوز 115 ألف طن، ووصلت قيمة مبيعات الشركة فى السوق المحلى 670 مليون جنيه خلال عام 2017، فيما بلغت قيمة مبيعات التصدير حوالى 100 مليون دولار.

وأضاف نور الدين فى تصريحات صحفية له، منتجات الشركة تحظى بثقة المنتجين العالميين للمنظفات وتتميز بموقع جغرافى قريب من تسهيلات الميناء البترولى وسهولة الحصول على المادة الخام اللازمة للإنتاج من خلال شركات البترول الشقيقة.

ويعد معمل الألكيل بنزين الخطى من أكبر المشروعات فى مجاله بأفريقيا والشرق الأوسط وتنافس منتجاته الشركات الدولية فى الأسواق العالمية بمنتج عالى الجودة ومطابق للمواصفات الفنية والبيئية ويستخدم فى صناعة المنظفات الصناعية.

وأوضح أن معمل الألكيل بنزين الخطى أحد مشروعات القيمة المضافة للمنتجات البترولية وزيادة الإنتاج ويلتزم فى إدارة أعماله بتوجهات وزارة البترول فى تطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة وترشيد النفقات.