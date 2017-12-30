إلهام شاهين: بشجع النادى الأهلى.. وناوية أروح روسيا أحضر كأس العالم





كتب أحمد عبد الرحمن

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تشجع النادى الأهلى، مشيرة إلى أنها درست اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكانت تتمنى تعلم اللغة الروسية، لحبها لروسيا، وتنوى الذهاب إلى روسيا لمتابعة كأس العالم.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "أبلة فاهيتا"، على فضائية "cbc"، أن اسمها الحقيقى هو إلهام السيد أحمد شاهين، مضيفة أنها ولدت فى 3 يناير، رافضة ذكر العام الذى ولدت فيه.

وأوضحت أنها تنتمى لبرج الجدى، مردفة: "أنا شبه الجدى عشان أنا بنطح، وبخش بنفوخى فى أى حاجة".

وأشارت إلهام شاهين، إلى أنها تفضل أكل ورق العنب، مشيرة إلى أنها حاصلة على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج.